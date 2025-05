Thunderbolts* inizialmente aveva John Walker come cattivo

HQ

In una prima bozza della sceneggiatura diThunderbolts* The New Avengers, il film aveva un cattivo molto diverso da Sentry o The Void. Invece, avrebbe avuto John Walker, alias agente degli Stati Uniti, come antagonista.

Secondo lo scrittore Eric Pearson, che parlava con Comicbook.com, Walker sarebbe stato simile a Thaddeus Ross in Captain America: Brave New World, in quanto il suo siero da super soldato lo avrebbe fatto diventare una bomba di Hulk.

"Ci sono un paio di versioni in cui parte della manipolazione di Valentina, per John Walker, lo ha convinto che il suo siero Super Soldier si stava deteriorando e aveva bisogno di aggiornamenti", Ha detto Pearson. "Aveva bisogno di vaccinazioni mensili. Quello che stava facendo in realtà era impiantare una bomba di Hulk o penso che li chiamasse anche Una Bomba, che è un personaggio molto oscuro dei fumetti. Ma se avesse avuto bisogno di creare un evento, avrebbe potuto farlo esplodere, così si sarebbe infuriato contro questo grande mostro. Andava bene, ma non funzionava allo stesso modo".

Pearson scoprì che l'arco narrativo del cattivo di Walker semplicemente non creava lo stesso impatto emotivo che voleva, e così fece uso di Sentry e The Void, poiché simboleggiavano il puro bene e il puro male. "Ero tipo, 'E se fosse meno vago e fosse più autostima e ambizione eroica contro depressione e disprezzo di sé, isolamento e solitudine?' Questi sono tutti i viaggi dei nostri personaggi raggruppati in un cattivo, una persona, che può essere il loro antagonista. Ha dato tutto quello che volevamo", ha spiegato.

Thunderbolts* è ora nelle sale.