Tifosi mascherati sabotano il VAR in 2. Bundesliga, scollegare il monitor prima di un penalti

Una partita di calcio tra 2. La Bundesliga, tra Preussen Munster e Hertha Berlino, terminata 2-1 con una sconfitta per la squadra di casa Munster, è stata oggetto di un "sabotaggio", quando un uomo mascherato ha staccato il monitor VAR in campo, impedendo all'arbitro di verificare il rigore.

L'incidente è avvenuto alla fine del primo tempo. L'ufficiale VAR Katrin Rafalski ha chiamato l'arbitro di campo Felix Bickel per valutare un possibile rigore per l'Hertha. Ma lo schermo del monitor non funzionava. Dopo le riflessioni, si decise che la decisione della sala VAR sarebbe rimasta e fu assegnato un rigore all'Hertha, trasformato nel primo gol della partita. L'Hertha ha poi vinto la partita con un gol al 93° minuto.

Preussen Munster ha poi dichiarato che è stato uno spettatore mascherato, della sezione tifosi, a staccare il monitor, entrando illegalmente in campo. "Preussen Munster si rammarica per l'incidente e farà tutto il possibile per identificare e portare i colpevoli davanti alla giustizia", ha detto il club, aggiungendo che sono state adottate misure per prevenire incidenti simili.

Secondo i media locali, era un'azione pianificata, con i tifosi che esponevano uno striscione con la scritta "Spegni il VAR".