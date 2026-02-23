Timothée Chalamet si paragona a Marlon Brando, Matthew McConaughey e Heath Ledger per la sua interpretazione in Dune: Part Three

HQ

È piuttosto difficile non avere un po' di ego, se sei Timothée Chalamet. Offrire interpretazione dopo performance che gli valde una nomination all'Oscar non è un'esperienza umiliante, questo è certo, e che pensiate che le vanterie siano troppo o meno, è chiaro che l'attore trentenne sta dando tutto se stesso nei film che sta realizzando.

Con Dune: Part Three l'ultima volta che interpreterà Paul Muad'Dib Atreides, Chalamet voleva che fosse qualcosa di speciale. "Quello che penso tu veda alla fine del secondo, e nel terzo, è te stesso in Interstellar e Heath Ledger in Il Cavaliere Oscuro e Marlon Brando in Apocalypse Now e cose del genere," Chalamet ha detto a Matthew McConaughey in un recente evento cittadino in Texas (tramite Variety). "In realtà, aspetta, lascia che riformuli tutto! Aspetta. Non posso mettermi nella stessa situazione. Diciamo solo che sono questi grandi film dove puoi infilare qualcosa di nascosto. Una curva."

Rispetto alla sua prima ripresa di Dune, dove Chalamet era un po' sopraffatto dalla scala dell'universo fantascientifico portato alla vita, ora si sente molto più sensibile a un ruolo del genere. "Nella prima Duna abbiamo avuto una sequenza di ornitottero che ho avuto la possibilità di ripetere nella terza, ma questa volta ero molto più preparato," ha descritto. "In Dune 3, a differenza del primo film, sono uscito presto e ho studiato il pannello di controllo — ogni sorta di geroglifici e cose non legate alla realtà. Volevo sapere cosa faceva ogni pulsante e inventare una dinamica per me stesso con esso."

Il motivo per cui Chalamet vuole essere così concentrato per questo terzo film di Dune? Non vuole lasciarsi sfuggire questa opportunità, dato che è l'ultima volta che interpreterà il ruolo di Paul Atreides. "Non volevo essere compiacente per un solo momento. Tutto era sacro, ed era l'ultima volta che facevo un film su 'Dune', quindi volevo davvero trattarlo come sacro. Perché le persone possono diventare compiacenti, ma io sono stato più intenso con il terzo. Sembrava che fosse il momento naturale, quindi volevo spingere contro questo il più possibile," disse Chalamet.