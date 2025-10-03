Toasty Guy della serie Mortal Kombat lascia i Netherrealm Studios dopo oltre tre decenni

HQ

Non è insolito che le persone cambino lavoro nell'industria dei giochi e avere sviluppatori con almeno cinque o sei studi nel loro CV è un luogo comune. Ecco perché raramente ne parliamo, tranne quando qualcuno è particolarmente noto, e i registi audio sono tra i ruoli di cui scriviamo molto poco.

Ma... D'altra parte, non tutti i direttori audio hanno lavorato nello stesso posto per oltre 30 anni e hanno contribuito a plasmare una delle serie di giochi più famose al mondo. Dan Forden è stato coinvolto nello sviluppo di Mortal Kombat sin dal primo gioco nel 1992. È anche apparso lui stesso nel gioco, apparendo sullo schermo nella seconda parte (e in seguito) per gridare "Toasty" durante le partite.

Tuttavia, PC Gamer riporta ora che Forden ha annunciato la sua partenza da Netherrealm Studios tramite Instagram. Scrive:

"Mercoledì è stato il mio ultimo giorno a Netherrealm. Abbiamo fatto un sacco di cose divertenti nel corso degli anni. Sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato e di quanto ci siamo divertiti a realizzare quella roba. Ci sono così tante persone intelligenti e di talento lì: aspettatevi che emergano altre grandi cose nei prossimi anni".

Non sappiamo cosa farà dopo, ma secondo Wikipedia, Forden ha 62 anni, quindi potrebbe semplicemente essere che ora senta che è arrivato il momento di andare in pensione. In ogni caso, gli auguriamo buona fortuna.