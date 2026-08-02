Todd McFarlane ha tenuto un film animato di Spawn completamente doppiato

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Anche se non è chiaro se il film live-action di Spawn, in lungo sviluppo sarà mai realizzato, c'è un progetto in cantiere pronto per essere pubblicato. Questo è stato confermato dallo stesso Todd McFarlane in una recente intervista a ComicBook, dove ha menzionato che si tratta di un film d'animazione con doppiaggio completo, con Mark Hamill e Keith David tra il cast.

McFarlane ha spiegato: "Non so se ho mai detto, abbiamo sviluppato, stavamo sviluppando il ritorno di questa animazione Spawn tempo fa. E poi noi... Alla fine ho litigato con la produzione e l'avvocato, quindi ho semplicemente ricomprato tutto.

"Quindi in realtà ho un programma animato di 90 minuti che è stato disegnato tutto, senza le celle. Tutte le voci sono state completate. Tutto, tipo, siamo pronti. Tutto ciò che ci serve è un po' di Foley, cioè effetti sonori e cose del genere, e poi consegnarlo a uno studio per disegnare davvero, giusto?

"Noi siamo tipo, è stato solo in una scatola ad aspettare di andare via. Ho solo lasciato lì pensare, no, penso che devo far uscire il film, e poi boom, una volta che il film uscirà, se c'è successo, allora uscire quello, ma resta lì. Quindi chiunque voglia fare animazione, la prima cosa che farò è: ehi, ho tutto pronto per prepararsi. Potremmo arrivarci molto in fretta, se prendiamo quello che c'è in questa scatola adesso perché l'ho ricomprato tutto."

Per quanto riguarda la premessa di questo film animato di Spawn, tutto ciò che McFarlane ha detto è che Hamill interpreta un detective chiamato Twitch mentre David torna a doppiare Spawn. Parlando di quest'ultimo, McFarlane descrive il rapporto di David con Spawn come quello che Kevin Conroy era per Batman.