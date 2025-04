Tom Hardy sul ritorno nei panni di Venom: "Mi sono divertito molto a farlo, quindi no"

HQ

Lo strano universo di Spider-Man di Sony, che è stato costruito sulla schiena dei nemici lancia-ragnatele e dei personaggi spin-off, è stato praticamente un disastro ad ogni angolo. Tuttavia, se dovessi indicare un'area in cui mostrava alcuni elementi di qualità, probabilmente sarebbe l'aspetto di Tom Hardy come Venom.

Dopo il mediocre Venom: The Last Dance del 2024, il tempo di Hardy nei panni di Eddie Brock/Venom sembra essere davvero finito, e questo è qualcosa che ha sostanzialmente affermato in un'intervista con Comicbook.com.

Parlando della possibilità di riprendere il ruolo in un vero e proprio evento crossover di Spider-Man, Hardy ha dato una risposta molto insolita:

«No. Adoro Venom e mi sono divertito molto a farlo, quindi no".

Quindi, sembra proprio che l'unica possibilità che avremo di vedere Hardy tornare nei panni di Venom sia in film più indipendenti, che considerando che nessuno è stato particolarmente ben accolto dalla critica e il fatto che hanno guadagnato sempre meno nei cinema man mano che ogni film è stato presentato in anteprima, non sembra che Sony stia chiedendo a gran voce altre avventure con il simbionte al timone.