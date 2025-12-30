Tom Hiddleston prende in giro "monumentale" Avengers: Doomsday

HQ

Molte persone stanno tornando nel mondo dello spandex e della CGI per Avengers: Doomsday, ma forse pochi potrebbero avere la stessa influenza sull'universo Marvel a questo punto quanto Loki, il nuovo dio delle storie impiantato. Anche se potrebbe sembrare che non possa fare molto dalla sua casa sull'albero, Loki avrà un contributo al nuovo film degli Avengers, che l'attore Tom Hiddleston ritiene sarà un film senza precedenti.

"Il mio contributo è stato dato," ha detto a GQ in una recente intervista. Aggiungeva poi che Avengers: Doomsday è "monumentale. Il centro della storia è assolutamente brillante, ed è stato così sorprendente quando l'ho letto. Semplicemente non è mai stato fatto prima."

Considerando quanto gli attori siano spesso riservati quando si chiede del loro coinvolgimento in un film così grande come Avengers: Doomsday, è bello anche solo ottenere questa informazione da Hiddleston. Non ci dice molto sulla trama, ma dovremo solo aspettare e vedere cosa riunirà X-Men, Avengers: Fantastic Four e altri il prossimo dicembre.