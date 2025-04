Tom Hiddleston recita in Benjamin Button-like The Life of Chuck

Neon è diventata nota come una delle più promettenti società di produzione horror attualmente in funzione, fornendo grandi film che abbracciano una moltitudine di generi e registi, come Steven Soderbergh, Oz Perkins e Tilman Singer. Ma la società sforna anche alcuni altri film molto meno spaventosi, come i pluripremiati Anora e Anatomy of a Fall e l'imminente The Life of Chuck.

Questo è un film basato sul racconto breve di Stephen King. Nonostante sia ispirato al lavoro del maestro dell'horror e sia persino diretto dal veterano dell'horror Mike Flanagan, il film sembra avere un tema molto più delicato ed emotivo, in quanto segue la vita di un uomo chiamato Chuck Krantz ed esplora la sua vita al contrario dal giorno in cui è morto fino alla sua prima infanzia. in una configurazione simile a Benjamin Button.

Il Chuck titolare è interpretato da Tom Hiddleston, che appare in un cast piuttosto impilato che include anche Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Mia Sara, Carl Lumbly, Benjamin Pajak, Jacob Tremblay e Mark Hamill.

Con The Life of Chuck che sarà presentato in anteprima in alcuni cinema dal 6 giugno e poi in tutto il mondo il 13 giugno, puoi vedere il trailer del film qui sotto.