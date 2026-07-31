Tom Holland ha una "visione davvero chiara del passaggio del testimone" di Spider-Man

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Anche se probabilmente non sarà per un periodo considerevole, soprattutto considerando che Peter Parker/Spider-Man è ora uno dei membri principali e più iconici dell'Universo Cinematografico Marvel, l'attore Tom Holland ha comunque uno sguardo rivolto al futuro oltre il suo periodo come lanciaragnatele.

In un'intervista con Josh Horowitz sul podcast Happy Sad Confused, Holland ha rivelato che è stato dettagliato un piano di uscita per il suo ruolo di Peter Parker, e che è qualcosa che è entusiasta di realizzare un giorno.

"C'è un intero piano su cui stiamo lavorando, direi, da quando abbiamo finito Spider-Man: No Way Home. È strutturato. Cambierà sicuramente, ma ho una visione molto chiara del passaggio del testimone, e penso che sia davvero emozionante."

Va detto che questo avviene anche dopo che Holland ha parlato durante una presenza sul red carpet per Spider-Man: Brand New Day, dove ha detto che sta apprezzando il ruolo e che vorrebbe continuare "finché mi vogliono".

Quindi, anche se Holland potrebbe anche dire che portare un protetto a portare il mantello di Spider è "la cosa che voglio fare di più in questo personaggio, sicuramente", molto probabilmente non è qualcosa che vedremo per un po' di tempo. Questo è particolarmente importante considerando che i film di Spider-Man con Holland al timone sembrano essere oggi le imprese cinematografiche di maggior successo della Marvel, oltre ai film degli Avengers.

Per quanto riguarda le prestazioni di Brand New Day, dovremo aspettare ancora qualche giorno prima che arrivino i numeri completi del weekend di apertura, ma l'attuale aspettativa è che il film sarà un successo commerciale fin dall'inizio. Quanto a se avrà una piega, sarà la prossima domanda a cui dovremo rispondere.