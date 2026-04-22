Tom Pidcock vince la prima tappa meno di un mese dopo essere caduto da un burrone

HQ

Il ciclista britannico Tom Pidcock ha vinto la sua prima tappa meno di un mese dopo una caduta in Spagna, in Volta a Catalunya, dove è caduto in un burrone dopo aver giudicato male una curva, una caduta che ha definito una "caduta orribile". Questo è successo il 28 marzo; Meno di un mese ha vinto di nuovo e dice di sentirsi "meglio che gentile".

"Sto lottando... beh, ho avuto difficoltà. Alla prima salita sono stato lasciato andare e sono riuscito a superare la cima. Quindi sì, vincere è ancora più piacevole del normale. I ragazzi si sono impegnati al 100% con me, il che è davvero bello, considerando che non era evidente che sarei stato lì a finirla", ha detto Pidcock, 26 anni, dopo la terza tappa del Tour of the Alps ad Arco, un comune del Trentino-Alto, Italia, tramite Cycling Weekly.

Pidcock, terzo in La Vuelta a España lo scorso anno e secondo nell'ultima edizione della Milano-San Remo, ha vinto la classica Milano-Torino il 18 marzo. È anche due volte campione olimpico di mountain bike e parteciperà il prossimo weekend alla gara "Monument" Liegi-Bastogne-Liegi.