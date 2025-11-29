Gamereactor

Tom Stoppard muore all'età di 88 anni

Nel corso della sua carriera, ha raccolto un record di cinque Tony Awards come Miglior Opera, un Oscar per la co-sceneggiatura di Shakespeare in Love e un titolo di cavaliere.

Tom Stoppard, il drammaturgo il cui brillante gioco di parole e le strutture inventive hanno rimodellato il teatro britannico per oltre mezzo secolo, è morto a casa nel Dorset all'età di 88 anni, ha detto il suo agente sabato. La causa della morte non è stata immediatamente resa nota.

Stoppard raggiunse la fama per la prima volta con Rosencrantz e Guildenstern Are Dead, il successo del 1966 che ribaltò Shakespeare e trasformò un giovane scrittore poco conosciuto in una sensazione globale. Si spostò rapidamente dall'Edinburgh Fringe al National Theatre e poi a Broadway.

Teatro, cinema e radio

Nei decenni successivi, il lavoro di Stoppard spaziò tra teatro, cinema e radio, esplorando temi che vanno dalla matematica e la teoria del caos al giornalismo e all'identità ebraica. La sua ultima opera, Leopoldstadt (2020), si è ispirata alla riscoperta della storia della propria famiglia e alla perdita di parenti ebrei durante l'Olocausto.

Nel corso della sua carriera, ha raccolto un record di cinque Tony Awards come Miglior Opera, un Oscar per la co-sceneggiatura di Shakespeare in Love e un titolo di cavaliere. La sua influenza entrò persino nel dizionario: "Stoppardiano" venne a descrivere la sua caratteristica combinazione di giocosa intellettuale e sottofondo emotivo.

Nato Tomas Straussler nel 1937 nell'attuale Repubblica Ceca, fuggì dai nazisti da bambino, stabilendosi poi in Gran Bretagna, dove iniziò come giornalista prima di dedicarsi al teatro. Stoppard è passato da giovane reporter a uno dei drammaturghi più acclamati della Gran Bretagna. Gli sopravvivono la moglie, Sabrina Guinness, e i suoi quattro figli.

Riposa in pace, Tom Stoppard // Shutterstock

