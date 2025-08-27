Migliaia di persone si riuniscono in Spagna per la battaglia gastronomica più famosa del mondo

HQ

Le ultime notizie sulla Spagna . Mercoledì, Buñol è annegato ancora una volta nel rosso mentre i festaioli celebravano l'80a edizione de La Tomatina, l'iconico festival del lancio del pomodoro nella Spagna orientale e la battaglia gastronomica più famosa del mondo.

Per un'ora, le strade si sono trasformate in fiumi di polpa mentre i visitatori di tutto il mondo lanciavano camion carichi di pomodori troppo maturi, schiacciando e lanciando 120 tonnellate di frutta, onorando una tradizione iniziata con una rissa tra adolescenti locali negli anni '40.

Occhiali protettivi, musica e risate hanno dato il tono a un evento che ha segnato il suo 80° anniversario. Gli organizzatori hanno sottolineato che i pomodori sono stati coltivati esclusivamente per questo scopo, trasformando quello che potrebbe sembrare un rifiuto in uno degli spettacoli più colorati della Spagna.