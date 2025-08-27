Gamereactor

  •   Italiano


Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

Migliaia di persone si riuniscono in Spagna per la battaglia gastronomica più famosa del mondo

La Tomatina si tinge di rosso Buñol per il suo 80° anniversario.

HQ

Le ultime notizie sulla Spagna. Mercoledì, Buñol è annegato ancora una volta nel rosso mentre i festaioli celebravano l'80a edizione de La Tomatina, l'iconico festival del lancio del pomodoro nella Spagna orientale e la battaglia gastronomica più famosa del mondo.

Per un'ora, le strade si sono trasformate in fiumi di polpa mentre i visitatori di tutto il mondo lanciavano camion carichi di pomodori troppo maturi, schiacciando e lanciando 120 tonnellate di frutta, onorando una tradizione iniziata con una rissa tra adolescenti locali negli anni '40.

Occhiali protettivi, musica e risate hanno dato il tono a un evento che ha segnato il suo 80° anniversario. Gli organizzatori hanno sottolineato che i pomodori sono stati coltivati esclusivamente per questo scopo, trasformando quello che potrebbe sembrare un rifiuto in uno degli spettacoli più colorati della Spagna.

Migliaia di persone si riuniscono in Spagna per la battaglia gastronomica più famosa del mondo
BUNOL, SPAGNA - 30 AGOSTO 2018: Battaglia dei pomodori. Festa della Tomatina dove la gente litiga con i pomodori per strada // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoSpagna


Caricamento del prossimo contenuto