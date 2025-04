Tomo: Endless Blue è un gioco di ruolo voxel, open-world, in stile anime che verrà lanciato nel 2026

Lo sviluppatore Onibi ha annunciato il suo progetto di debutto. Questo studio, composto da ex veterani di World of Warcraft, Baldur's Gate III, Fortnite, Fall Guys e League of Legends, sta cercando di portare i giocatori in un mondo oceanico fantastico per presentare un'avventura di cattura delle creature.

Il progetto è noto come Tomo: Endless Blue e il comunicato stampa dell'annuncio afferma che si tratta di un gioco di ruolo voxel, open-world, in stile anime, e che l'obiettivo è che il gioco debutti su PC fino a Steam alla fine del 2026.

La storia e l'idea del gioco sono spiegate come segue:

"Quando i mondi finiscono, frammenti delle loro civiltà diventano isole alla deriva nell'Endless Blue. Mentre i giocatori intraprendono un viaggio per scoprire la storia di ogni isola generata proceduralmente, scoprono vivaci villaggi pieni di personaggi e Tomo che vive le loro vite, ogni isola e villaggio è un microcosmo di una cultura unica.

"Sia che i giocatori vogliano combattere al fianco dei compagni Tomo, costruire veicoli e aggeggi intricati con i blocchi o vivere una vita accogliente con i loro amici, il mondo dell'Endless Blue è tutto da scoprire."

Il trailer qui sotto delinea ulteriormente questo concetto, presentando anche uno sguardo ad alcuni dei Tomos con cui i giocatori possono fare amicizia e combattere al loro fianco, e persino utilizzare per aiutare a costruire, cucinare, coltivare e creare.

HQ

Tomo: Endless Blue è ambientato in un mondo generato proceduralmente, il che significa che mentre ti imbatterai in alcuni contenuti realizzati a mano, il mondo è anche pieno zeppo di biomi, architettura, personaggi, storie e missioni completamente unici, ognuno dei quali è generato dinamicamente.

L'elemento voxel del gioco consente ai giocatori di costruire aggeggi folli e di spingere al limite un motore fisico del mondo reale, il tutto mentre il combattimento utilizza una configurazione basata sul terreno per ottenere un vantaggio sugli avversari. Ci saranno anche elementi multiplayer che permetteranno agli amici di vivere l'azione insieme, senza limiti al numero di giocatori, poiché questo è invece limitato da ciò che un server può offrire. Per coloro che sono interessati al gioco in solitaria, sarà supportato il giocatore singolo offline.

Parlando di Tomo: Endless Blue, il CEO di Onibi Benjamin Devienne ha dichiarato: "Ogni isola nell'Endless Blue è un mondo autonomo, plasmato da tradizioni, Tomo e credenze uniche. Mentre i giocatori esplorano queste isole, speriamo che si divertano a essere sfidati dal modo in cui queste civiltà vedono lo stesso mondo attraverso lenti molto diverse".

Dai un'occhiata ad alcune immagini per Tomo: Endless Blue qui sotto.