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      Tomodachi Life: Living the Dream

      Tomodachi Life: Living the Dream ha avuto un lancio pazzesco in Giappone, vendendo 15 volte più copie rispetto a Pragmata

      E Pragmata è stato il secondo gioco più venduto della scorsa settimana in Giappone...

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      La scorsa settimana è stata incredibile per gli appassionati di videogiochi, con Pragmata, Mouse: P.I. For Hire, Replaced, Windrose e persino Tomodachi Life: Living the Dream che hanno fatto il loro arrivo. Anche se questi giochi hanno avuto successo in un modo o nell'altro, in Giappone c'è un vincitore chiaro.

      Secondo i dati di Famitsu (riportati da Gematsu), Tomodachi Life: Living the Dream ha venduto 565.405 copie la scorsa settimana in Giappone, che per riferimento è oltre 15 volte superiore al secondo gioco più venduto della settimana, Pragmata di Capcom (con 36.470 copie).

      Va detto che Tomodachi Life è stato lanciato un giorno prima di Pragmata, ma le informazioni suggeriscono anche che questa esperienza di simulazione di vita stravagante è molto, molto più popolare in Giappone di quanto molti potessero immaginare.

      Se non hai ancora giocato Tomodachi Life: Living the Dream, puoi leggere la nostra recensione dedicata al gioco per un'analisi più dettagliata di cosa aspettarti.

      Tomodachi Life: Living the Dream

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