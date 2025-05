Toni Kroos: "Hansi Flick ha trasformato Barcellona"

HQ

Toni Kroos ha lasciato un'eredità innegabile al Real Madrid. Con quattro titoli della Liga, una Copa del Rey e cinque 'Orejonas', tra varie Supercoppe e Coppe del Mondo con le Merengues, è uno dei giocatori più decorati , oltre a un periodo di successo con il Bayern Monaco e la nazionale tedesca, costruendo un curriculum invidiabile. Dopo la sua partecipazione a Euro 2024, dove è stato eliminato dalla Spagna, vincitrice del torneo, è stato lontano dai riflettori.

Sul podcast Einfach mal Luppen (via As), ha commentato una serie di questioni calcistiche attuali, tra cui lo stato delle due grandi della Liga, Real Madrid e Futbol Club Barcelona, e l'esito del Clasico.

Ha apprezzato il buon momento della squadra blaugrana e la trasformazione che hanno subito sotto gli ordini di Hansi Flick. "Continuano a giocare come se nulla fosse successo. Non si vede alcuna paura di perdere. Si vedevano i dubbi del Madrid anche sullo 0-2, dopo quel vantaggio, è sorprendente che non ne abbiano approfittato. Ha anche sottolineato la facilità con cui la squadra catalana muove la palla.

Ha anche dato la sua valutazione della stagione dei Blancos e delle perdite in difesa. "Hai perso quasi tutta la tua difesa e le squadre ti stanno pressando in alto, quindi è stato difficile competere quest'anno". Ha anche voluto elogiare la stagione del nuovo acquisto Kylian Mbappé. "Ha faticato all'inizio, ma ha dimostrato di essere sempre pericoloso. L'eliminazione dalla Champions League non è colpa sua. Ha fatto un passo avanti e gli va dato credito per questo.

Kroos ha grandi elogi per Pedri

Qualche settimana fa nello stesso podcast (via ESPN), Kroos ha parlato di uno dei suoi giocatori attuali preferiti, Pedro González 'Pedri', sottolineando il suo ruolo in campo. "Un giocatore come Pedri è più importante di Lamine Yamal, Raphinha o Lewandowski. Possono risolvere le partite, ma Pedri è il migliore al mondo nella sua posizione. Non si limita a segnare o assist, offre soluzioni". Ha avuto molte cose positive da dire sul nazionale spagnolo. "In Champions League è migliore di qualsiasi avversario. A LaLiga la differenza è più estrema".