Tony Hawk vuole una rimasterizzazione di Underground tanto quanto noi

Sembra che un altro gioco di Tony Hawk potrebbe essere pronto per una rimasterizzazione, dato che il leggendario skater ha rivelato che farà campagna il più possibile per dare una nuova occhiata a Tony Hawk's Underground.

Parlando con ScreenRant, a Hawk è stato chiesto se dopo il remaster di Tony Hawk's Pro Skater 3+4 in uscita entro la fine dell'anno, ci fossero piani per continuare la serie con un remaster Tony Hawk's Underground.

"Ho sempre delle aspirazioni," Ha detto Hawk. "Non dipende da me in generale. Farò campagna elettorale tutto quello che posso, ma sto lavorando con un'azienda molto più grande che è molto più intelligente di me".

Tony Hawk's Underground ha permesso ai giocatori di creare il proprio personaggio e costruire la propria carriera come skater. Era più un gioco d'avventura che un titolo sportivo diretto, in quanto lasciava più spazio per concentrarsi su una storia. Dovremo vedere se Activision pensa che valga la pena investire, poiché anche se Tony Hawk's Pro Skater riporta ancora bei ricordi, quei ricordi dovranno tradursi in vendite per permetterci di ottenere più esperienze di pattinaggio.