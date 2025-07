Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 e molto altro ancora stanno per essere aggiunti a Game Pass

HQ

Fedele alla forma all'inizio di un nuovo mese, Microsoft ha ora rivelato quali giochiGame Pass arriveranno nella prima metà di luglio e c'è molto da aspettarsi.

Ecco cosa aspettarsi e quando (i giochi con un * non arriveranno su Game Pass Standard il primo giorno, i giochi con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora stanno arrivando su Xbox Standard ):



Little Nightmares II (Cloud, Xbox e PC) - Oggi



Rise of the Tomb Raider (Cloud, Xbox e PC) - Oggi



Legend of Mana (Xbox) - 2 luglio**



Prove di Mana (Xbox) - 2 luglio**



Ultimate Chicken Horse (Cloud, Xbox e PC) - 3 luglio



L'ascesa (Cloud, Xbox e PC) - 8 luglio



Minami Lane (Cloud, Xbox e PC) - 9 luglio*



Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 (Cloud, Xbox e PC) - 11 luglio*



High On Life (Cloud, Xbox e PC) - 15 luglio



Gli abbonati possono anche usufruire di vantaggi e altri vantaggi, tra cui Meridian Obex Ace Skin per Splitgate 2, Heavyweight Icons Bundle per EA Sports UFC 5 e Mashmak Rocket Bundle per Mecha Break, di cui puoi leggere ulteriori informazioni su Xbox Wire.

Come di consueto, alcuni giochi lasceranno Game Pass, in questo caso il 15 luglio. Gli abbonati hanno fino al 20% di sconto su questi titoli fino ad allora, quindi assicurati di giocarci o di acquistarli se vuoi tenerne un po'.