Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 sviluppatore licenzia fino a 90 dipendenti

HQ

Purtroppo, sembra che ancora una volta stiamo riportando di licenziamenti, dato che lo sviluppatore dietro Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ha rivelato di essere in fase di perdite di posti di lavoro, a causa del cambiamento della natura dell'industria del videogioco.

Kotaku riferisce che fino a 90 dipendenti potrebbero perdere il lavoro a causa di questa decisione di ridurre le dimensioni di Iron Galaxy. Questo è il secondo ciclo di recenti licenziamenti per Iron Galaxy, dopo che aveva licenziato 66 persone all'inizio del 2025. Finora, non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'azienda che risponda alle domande su quante persone siano state licenziate questa volta.

"Diversi compagni di squadra e amici stanno perdendo il lavoro mentre ci adattiamo a una nuova struttura aziendale. Siamo molto dispiaciuti di perderli mentre prendiamo provvedimenti per adattarci al clima dell'industria dei videogiochi. È ora che evolviamo di nuovo," ha scritto l'azienda su LinkedIn.

"I giocatori consumano i giochi in modi nuovi. Gli editori hanno criteri diversi per investire nello sviluppo di giochi. Questa nuova normalità ha colpito tutti i nostri partner. Mentre Iron Galaxy si adatta, dobbiamo prendere decisioni dolorose su cosa possiamo essere come azienda. È impossibile per noi mantenere la dimensione della squadra che abbiamo portato quest'anno, anche dopo il ridimensionamento rispetto all'anno scorso," continua il post. Riecheggia molto di ciò che abbiamo sentito negli ultimi anni, dato che i licenziamenti sembrano ormai una parte regolare del settore. Che il tuo gioco abbia successo, fallisca o non esca mai, sembra che pochissimi lavori siano sicuri al giorno d'oggi.