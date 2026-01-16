Too Kyo Games ammette e spiega che The Hundred Line: Last Defense Academy in realtà sono due giochi in uno

HQ

Non sappiamo se questo sia volto a creare ulteriore confusione volutamente o se serva a chiarire le cose per molti utenti, ma il fatto è che Too Kyo Games ha deciso di ammettere ufficialmente che The Hundred Line: Last Defense Academy, il acclamato e bizzarro gioco di mistero e visual novel ambientato in una scuola superiore con 100 possibili finali che hanno pubblicato lo scorso anno, in realtà sono due partite in uno. Questo si riflette in questa nuova illustrazione della Linea 2 dei Cento di Rui Komatsuzaki:

Se questo annuncio ti lascia un po' confuso, considera che The Hundred Line 1 copre i primi 100 giorni del gioco, mentre The Hundred Line 2 consiste in "ciò che viene subito dopo", senza spoiler (anche se è in questo momento che la storia inizia davvero a dispiegarsi), e potrebbe anche essere inteso come un New Game+. Pertanto, il titolo può essere considerato un "pacchetto" o "pacchetto" di due giochi in uno.

In occasione della rivelazione, Too Kyo annuncia anche che la musica del gioco, Hundred Line Original Soundtrack, sarà pubblicata digitalmente già da domani, 17 gennaio, con un totale di 112 canzoni sulle piattaforme di streaming. Ma veri fan e collezionisti potrebbero preferire aspettare la selezione fisica di 88 tracce del compositore Masafumi Takada (No More Heroes), inclusi alcuni brani inediti, che arriverà il 24 aprile 2026, appena un anno dopo il lancio originale. Va notato che, secondo le dichiarazioni di Kodaka-san durante il periodo natalizio, The Hundred Line potrebbe essere ampliato con nuovi DLC narrativi e un'edizione per Switch 2.