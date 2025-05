Topher Grace interpreta un amichevole signore della droga di quartiere in The Waterfront di Netflix

Quando pensiamo all'attore Topher Grace, ci viene spontaneo pensare al suo ruolo di Eric in That 70s Show o di Eddie Brock/Venom in Spider-Man 3. Certo, quello era Topher Grace del passato, dato che ultimamente l'attore tende a interpretare ruoli molto diversi. Basandosi sul suo ruolo di razzista in BlacKkKlansman, ora Grace sta mostrando le sue abilità e si sta espandendo nel mondo dello spaccio di droga, il tutto come parte di una serie drammatica Netflix di prossima uscita.

Conosciuto come The Waterfront, questo spettacolo proviene dalle persone che hanno creato Dawson's Creek, e segue una famiglia che, nel tentativo di rimanere a galla in acque finanziarie turbolente, si ritrova a spingersi in attività grigie o innegabilmente illegali, eventi che spesso li mettono in rotta di collisione con i criminali locali, come il boss piuttosto amichevole di Grace.

In un articolo di Tudum, ci viene detto un po' di più sulla trama e la premessa di The Waterfront: "Da Kevin Williamson, creatore di Dawson's Creek e Scream, la prossima serie drammatica è incentrata sulla famiglia immaginaria Buckley e sul loro fatiscente impero di pesca. Holt McCallany interpreta Harlan Buckley, il patriarca che si sta riprendendo da due attacchi di cuore; Maria Bello interpreta la moglie Belle, vestita in modo impeccabile e senza fronzoli; Melissa Benoist interpreta la figlia Bree, una tossicodipendente in recupero che ha perso la custodia di suo figlio, Diller; e Jake Weary interpreta il figlio di Harlan e Belle, Cane, che è ansioso di dimostrare di essere degno del nome Buckley.

The Waterfront debutterà su Netflix il 19 giugno e puoi vedere il suo primo trailer qui sotto.