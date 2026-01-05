Toyota intende lanciare veicoli elettrici CH-R più accessibili nel 2026
Con prezzi che iniziano ben sotto i 35.000 dollari, a quanto pare.
Toyota ha già ottenuto successo con la bZ4X, ora rinominata semplicemente "bZ", ma nel 2026 sembra che l'iconico produttore cerchi di competere in una fascia di prezzo più bassa - in particolare con la prossima versione EV della CH-R, chiamata CH-R+.
Anche se condivide la piattaforma TNGA con la bZ, sembra un miglioramento rispetto alla sua sorella più costosa, offrendo lo stesso pacchetto da 74,7 kWh, ma con trazione integrale a doppio motore di serie.
Si stima che offrirà circa 290 miglia di autonomia, ovvero 466 chilometri, e probabilmente costerà "molto meno" di 40.000 dollari, o anche meno di 35.000 dollari, il che significa che potrebbe essere davvero competitivo in molti mercati.
Stiamo ancora cercando dettagli concreti sui prezzi e sulla disponibilità, quindi restate sintonizzati.