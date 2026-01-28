Toyota sembra star anticipando un nuovo SUV EV

HQ

Toyota ha già annunciato in precedenza che introdurrà nuovi veicoli elettrici in molti mercati occidentali nel corso dei prossimi anni, e sembra che abbiano iniziato a anticipare il primo di questi nuovissimi modelli.

In un post su Instagram, che potete vedere qui sotto, ci stuzzicano con "qualcosa di nuovo è all'orizzonte", che sembra il contorno di un SUV. La parola "nuovo" potrebbe indicare che si tratta di un modello completamente nuovo, ma le speculazioni nei commenti sembrano pensare che possa trattarsi di una versione elettrica del leggendario Land Cruiser.

Attualmente non è chiaro quando Toyota rivelerà di più, ma finora la barra avvolgente della luce posteriore indica che Toyota potrebbe essere più audace nelle sue ambizioni progettuali in futuro.