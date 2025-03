Tragedia nelle Alpi: un decennio dopo il volo Germanwings 9525

HQ

Dieci anni dopo che il volo Germanwings 9525 si schiantò deliberatamente sulle Alpi francesi durante il suo viaggio da Barcellona a Düsseldorf, le cicatrici di quel giorno rimangono profondamente segnate dalla devastante perdita di 150 vite innocenti.

Il copilota Andreas Lubitz, alle prese con una malattia mentale e temendo la fine della sua carriera, chiuse il suo capitano fuori dalla cabina di pilotaggio e iniziò deliberatamente una discesa fatale, facendo schiantare l'aereo sulle Alpi francesi, uccidendo tutte le 150 persone a bordo.

Il disastro ha spinto a riforme dell'aviazione, tra cui controlli più severi sulla salute mentale e una regola che richiede due membri dell'equipaggio in cabina di pilotaggio in ogni momento, ma per le famiglie in lutto, nessuna regolamentazione può annullare la loro perdita, che segna oggi il suo decimo anniversario.