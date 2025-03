Trent Alexander-Arnold ha accettato un contratto quinquennale con il Real Madrid, dicono le fonti

HQ

Si parla della firma di Trent Alexander-Arnold per il Real Madrid da mesi, e sembra che ora la mossa sia fatta e quasi confermata. Questo secondo le fonti di talkSPORT, affermando che il 26enne terzino destro ha concordato un contratto quinquennale, del valore di £ 220,000 a settimana. In questo modo, si unirà al compagno di squadra dell'Inghilterra Jude Bellingham, ma lascerà il suo club di lunga data, il Liverpool, dove ha giocato dall'età di 6 anni all'accademia giovanile, salendo rapidamente in cima, dove ha collezionato 349 presenze in prima squadra, segnando 22 gol, 87 assist e vincendo Champions League e Premier League.

Il contratto di Trent Alexander-Arnold scade alla fine di giugno, quindi potrà unirsi al club il 1° luglio a parametro zero. Secondo talkSPORT, il giocatore era in trattativa con il Real Madrid da gennaio, dove il club spagnolo ha cercato di ingaggiarlo in inverno, ma con il Liverpool in procinto di vincere la Premier League, non aveva molto senso andarsene allora.

Alex Crook di talkSPORT ha detto che Alexander-Arnold aveva scelto di non parlare pubblicamente della sua situazione contrattuale, a differenza di Mohamed Salah, e "ha cercato di essere il più rispettoso possibile e non voleva causare alcun tipo di distrazione alla sfida per il titolo del Liverpool". Un altro esperto, Simon Jordan, ha aggiunto che crede che Mo Salah e Virgil Van Dijk potrebbero finire per firmare di nuovo per il Liverpool, ma non per Trent. "Hanno avuto una visione commerciale secondo cui estrarre ciò che volevano da Trent era più prezioso che ottenere una commissione di trasferimento all'inizio del suo contratto".