Treyarch finalmente risponde alle preghiere dei giocatori di Call of Duty rimuovendo il matchmaking basato sull'abilità

Per anni, il vizio principaleCall of Duty su cui i giocatori hanno insistito è stato l'uso incredibilmente aggressivo del matchmaking basato sull'abilità (SBMM) nei vari titoli sparatutto. La premessa per la funzione è piuttosto solida, vale a dire in quanto ti abbina a giocatori di pari abilità, ma in pratica è stata una storia dell'orrore, in quanto ha portato ogni singolo gioco multiplayer a sembrare una finale competitiva di fronte a un pubblico dal vivo. Questo ha portato a molta frustrazione mentre i fan lottano per godersi il gioco, sentendosi piuttosto come se avessero bisogno di essere follemente concentrati per avere una possibilità.

Ma nonostante anni di richieste di cambiamento, Activision e i vari sviluppatori Call of Duty sono rimasti fermi. Ci sono state modifiche alla formula, ma alla fine è stata utilizzata più e più volte, anche nella prima beta per Call of Duty: Black Ops 7, portando a una frustrazione ancora maggiore...

Ora finalmente sta avvenendo un cambiamento. In un post sui social media, è confermato che per il lancio di Black Ops 7, SBMM non verrà utilizzato. La dichiarazione spiega:

"Matchmaking aperto confermato.

"Al momento del lancio, il matchmaking aperto con una considerazione minima delle abilità sarà il matchmaking predefinito per #BlackOps7 MP.

"Il nostro team si impegna a fornire ai giocatori un'esperienza più variegata e la beta è stata un'opportunità preziosa per testare questo approccio".

Aggiunge inoltre che verrà affrontato anche lo scioglimento della lobby, in modo che le squadre rimangano insieme tra una partita e l'altra, il tutto mentre sono in arrivo anche piani per modificare la mira assistita e la forza della mira assistita sui controller.

Cambiamenti piuttosto grandi e di successo, non credete? Strano che ora vengano finalmente implementati poco prima che EA metta in ordine i suoi affari e debutti con un Battlefield molto competente... Activision è preoccupato per Black Ops 7 in competizione con Battlefield 6 quest'anno?