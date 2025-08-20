Triangle Strategy viene lanciato oggi su PS5 e Xbox Series X/S con uno sconto per un periodo di tempo limitato

HQ

Triangle Strategy, il gioco di ruolo con grafica HD-2D uscito nel 2022 su Nintendo Switch, non è più un'esclusiva, poiché Square Enix ha rilasciato il gioco su PS5, Xbox Series X/S oggi. È stato rivelato come shadowdrop durante l'evento Gamescom e, per un periodo di tempo limitato, avrà un prezzo ridotto.

Questo gioco di ruolo a turni con battaglie tattiche che utilizzano un classico sistema a griglia è stato ben accolto quando è stato lanciato su Switch tre anni fa. È uscito su PC pochi mesi dopo. Ora, il gioco è disponibile digitalle su PS Store e Microsoft Store, con uno sconto del 30% fino al 4 settembre.

Come la serie Octopath Traveler, molti di questi giochi vengono lanciati prima su Switch, ma vengono poi portati su altre console in modo piuttosto incoerente. Tuttavia, i fan del genere avranno ora questa opzione, ispirata a Tactics Ogre e Final Fantasy Tactics.