Tron: Ares manda Jared Leto da The Grid alla realtà

Il mondo digitale e quello reale si scontrano nel nuovo trailer di Tron: Ares, mentre Jared Leto, che interpreta il programma titolare, passa da The Grid al nostro universo. Diretto da Joachim Rønning, il film esplora lo scontro tra uomo e macchina, le questioni di identità e i confini tra i mondi.

In altre parole: roba abbastanza opportuna, considerando l'ascesa dell'IA nella nostra realtà. Il film uscirà nelle sale il 10 ottobre.

Oltre a Leto e Jeff Bridges che riprendono i loro ruoli, vedremo anche Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan, Hasan Minhaj e Gillian Anderson, tutti supportati da una colonna sonora realizzata nientemeno che dai Nine Inch Nails.

Resta da vedere se questo si rivelerà il tanto atteso ritorno e il ritorno in forma che i fan speravano. C'è già un po' di preoccupazione per il fatto che gran parte del film sembra svolgersi nel mondo reale, il che potrebbe finire per privare Tron di parte della sua identità unica.

Tuttavia, con un'azione adrenalinica e iper-stilizzata ed effetti speciali nitidi che faranno rizzare ogni pelo sul collo, è difficile non essere eccitati.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto.

Cosa ne pensi, può Tron: Ares mantenere la sua premessa selvaggia?