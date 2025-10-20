Trump a Zelensky: accettare le condizioni di Putin o "essere distrutto"

HQ

Nuove fonti dicono (tramite il Financial Times) che l'incontro a porte chiuse alla Casa Bianca la scorsa settimana ha visto il presidente degli Stati Uniti fare pressione sul leader ucraino per cercare un accordo con la Russia o affrontare l'annientamento. Secondo quanto riferito, il presidente degli Stati Uniti ha fatto eco ai punti di discussione di Mosca dopo aver parlato con il leader russo e ha sollecitato concessioni territoriali nell'est. Zelensky, pur essendo realistico sull'esito, ha sostenuto l'idea di fermare il conflitto lungo le attuali linee del fronte, definendolo un primo passo verso il dialogo. Eppure, il presidente ucraino ha lasciato Washington senza i missili a lungo raggio che aveva sperato. Cosa ne pensa? Naturalmente, per il rapporto completo, è possibile consultare la copertura del Financial Times al seguente link. Go!