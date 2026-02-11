Trump abrogerà una determinazione chiave sull'era Obama sul clima

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abrogerà formalmente la "scoperta di pericolo" dell'era Obama del 2009 che stabiliva i gas serra come la CO2 come una minaccia per la salute pubblica, ha dichiarato la Casa Bianca (tramite APT). La decisione costituisce la base legale per la regolamentazione delle emissioni ai sensi del Clean Air Act e sostiene le regole federali sul clima che coprono veicoli, operazioni petrolifere e a gas e centrali elettriche.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha definito la decisione la "più grande azione deregolamentatrice nella storia americana" e ha detto che avrebbe fatto risparmiare agli americani 1,3 miliardi di dollari, senza però dettagliare come sia stata raggiunta quella cifra. L'amministratore dell'EPA Lee Zeldin aveva precedentemente indicato che l'abrogazione si applicherebbe agli standard sulle emissioni dei veicoli, anche se l'agenzia non ne ha ancora chiarito completamente l'ambito. Un portavoce dell'EPA ha descritto la scoperta originale come profondamente dannosa per famiglie e aziende.

Gruppi ambientalisti, tra cui il Natural Resources Defense Council, Environmental Defense Fund e Earthjustice, hanno promesso di affrontare immediatamente sfide legali. I critici sostengono che il rollback priverebbe il governo federale dell'autorità di regolamentare l'inquinamento climatico e potrebbe portare a costi sanitari ed economici a lungo termine più elevati. Ora sembra inevitabile una battaglia legale...