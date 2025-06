Trump accenna a un possibile attacco israeliano contro l'Iran in mezzo alle rinnovate tensioni nucleari Pur invitando alla diplomazia, il presidente degli Stati Uniti avverte che l'azione militare contro Teheran rimane sul tavolo.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto giovedì che un attacco israeliano contro l'Iran "potrebbe benissimo accadere", anche se ha sottolineato la necessità di evitare un'escalation e perseguire una risoluzione diplomatica.



Le osservazioni arrivano mentre Washington e Teheran si preparano per un altro round di colloqui sul nucleare, a seguito di una sentenza delle Nazioni Unite secondo cui l'Iran sta violando gli impegni di non proliferazione. Con l'aumento dei timori regionali e dei preparativi militari, i mercati hanno già reagito all'incertezza. WASHINGTON D.C., USA - 4 FEBBRAIO 2025: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump saluta il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu al suo arrivo alla Casa Bianca // Shutterstock