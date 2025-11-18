Trump accoglierà il principe ereditario saudita con l'offerta di caccia

HQ

Martedì Trump ospiterà il principe ereditario dell'Arabia Saudita in una visita destinata a far progredire le trattative sui caccia F-35 e su una serie di importanti accordi commerciali tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Segna il primo viaggio di MBS negli Stati Uniti dopo l'uccisione di Jamal Khashoggi nel 2018.

La Casa Bianca prevede un'intera giornata di incontri, con Trump che punta a capitalizzare un impegno di investimento saudita da 600 miliardi di dollari e ad ampliare la cooperazione nei settori della difesa, tecnologia, manifattura ed energia nucleare.

Trump ha segnalato che gli Stati Uniti sono pronti ad andare avanti con la richiesta di Riad per 48 F-35, un cambiamento che potrebbe rimodellare l'equilibrio militare in Medio Oriente e mettere in discussione l'impegno di lunga data di Washington per il vantaggio militare israeliano.