Trump afferma che gli attacchi degli Stati Uniti in Venezuela hanno portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie

HQ

Gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi militari notturni in Venezuela e catturato il presidente Nicolás Maduro, ha dichiarato sabato il presidente Donald Trump, in quella che sarebbe stata l'intervento più diretto di Washington in America Latina dalla invasione di Panama nel 1989.

In un post su Truth Social, Trump ha detto che le forze statunitensi avevano lanciato un "attacco su larga scala" contro il Venezuela e che Maduro e sua moglie erano stati arrestati e portati via via dal paese. Ha detto che l'operazione è stata condotta in coordinamento con le forze dell'ordine statunitensi e ha promesso ulteriori dettagli in una conferenza stampa più tardi sabato.

Esplosioni sono state segnalate a Caracas e in diverse altre parti del paese nelle prime ore del mattino, con testimoni che descrivevano aerei sopra la testa, lampi luminosi nel cielo e colonne di fumo che si sollevavano vicino alle installazioni militari. Il governo venezuelano ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha dichiarato che civili e militari erano stati uccisi, senza fornire cifre.

Il vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dichiarato che le autorità non avevano conferma sul luogo in cui si trovasse Maduro e ha chiesto prove che fosse vivo. Il Ministro della Difesa Vladimir Padrino ha condannato l'azione degli Stati Uniti come una violazione della sovranità nazionale e ha esortato i venezuelani a unirsi contro quella che ha definito un'aggressione straniera.

L'intervento ha suscitato una rapida condanna da parte degli alleati del Venezuela, tra cui Russia, Cuba e Iran, e ha riacceso le preoccupazioni in tutta l'America Latina riguardo al coinvolgimento militare degli Stati Uniti nella regione. L'operazione potrebbe anche avere conseguenze politiche per Trump in patria, dove sono state sollevate questioni sull'autorità legale degli attacchi e sul rischio di instabilità regionale più ampia.

Questa è una notizia in evoluzione...

Ulteriori letture: Consulta le ultime notizie sul Venezuela.