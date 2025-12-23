Trump afferma che i fascicoli Epstein stanno danneggiando persone che "innocuamente hanno incontrato" il finanziere caduto in disgrazia

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato la pubblicazione di documenti relativi a Jeffrey Epstein, affermando che rischiano di danneggiare la reputazione di persone che si sono limitate a incrociare il crimine condannato e non hanno avuto alcun coinvolgimento nei suoi crimini.

Parlando con i giornalisti nella sua residenza di Mar-a-Lago lunedì, Trump ha espresso simpatia per figure di alto profilo che sono state nuovamente sotto scrutinio da quando il Dipartimento di Giustizia ha iniziato a pubblicare i fascicoli relativi a Epstein la scorsa settimana. Menzionò specificamente l'ex presidente Bill Clinton, le cui fotografie apparvero nel primo gruppo di documenti.

"Non mi piace vedere foto di persone mostrate quando in realtà non avevano nulla a che fare con Epstein," ha detto Trump, aggiungendo che molti individui avevano "innocuamente incontrato" Epstein a eventi sociali. Avvertì che le reputazioni potevano essere "rovinate" semplicemente apparendo in fotografie al suo fianco.

Trump, che aveva già legami sociali passati con Epstein, ha detto che la rinnovata attenzione ai fascicoli veniva usata come distrazione politica e ha sostenuto che ciò oscurava quelli che ha definito successi politici repubblicani.

I commenti arrivano in un contesto di crescenti critiche bipartisan al Dipartimento di Giustizia per aver rilasciato solo un numero limitato di documenti nonostante una legge che imponga la piena trasparenza. I sopravvissuti agli abusi di Epstein e i legislatori di entrambi i partiti hanno accusato le autorità di muoversi troppo lentamente e in modo troppo selettivo.