Trump afferma che il potere è limitato solo dalla "mia morale personale": "Non ho bisogno del diritto internazionale"

Donald Trump ha affermato che l'unico vero limite al suo potere come presidente degli Stati Uniti è il suo personale senso della moralità, liquidando il diritto internazionale come un vincolo vincolante in commenti che probabilmente aumenteranno la preoccupazione di alleati e critici.

In una nuova intervista al New York Times, Trump ha dichiarato di non credere che i quadri giuridici globali limitassero la sua autorità, sostenendo invece che il suo stesso giudizio fosse "l'unica cosa che può fermarmi." Pur riconoscendo che la sua amministrazione si occupa tecnicamente del diritto internazionale, ha messo in dubbio come tali regole dovrebbero essere definite o applicate. "Dipende da quale sia la tua definizione di diritto internazionale."

Le dichiarazioni di Trump arrivano mentre la sua amministrazione valuta apertamente le opzioni per portare la Groenlandia sotto il controllo degli Stati Uniti e affronta una reazione internazionale per la recente rimozione del presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Trump ha difeso l'operazione in Venezuela ripetendo le affermazioni secondo cui il paese avrebbe esportato reti criminali negli Stati Uniti, descrivendo l'intervento come una risposta a una minaccia diretta alla sicurezza.

Il presidente ha anche ignorato gli avvertimenti secondo cui le azioni degli Stati Uniti potrebbero incoraggiare mosse simili da parte di Cina o Russia, affermando di non credere che Pechino avrebbe tentato di conquistare Taiwan mentre lui rimaneva in carica. Trump ha inoltre espresso poca preoccupazione per l'imminente scadenza dell'ultimo grande trattato di controllo degli armamenti tra Stati Uniti e Russia, suggerendo che un accordo sostitutivo potrebbe essere negoziato in seguito.