Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Libano: "Entrambe le parti vogliono vedere la pace"

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Il presidente Donald Trump ha appena annunciato che Israele e Libano hanno concordato un cessate il fuoco di 10 giorni, previsto per le 17:00 EST (21:00 GMT).

L'annuncio è arrivato in due post su Truth Social, in cui Trump ha dichiarato di aver avuto "eccellenti conversazioni" con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente libanese Joseph Aoun. Non ha specificato nel suo post iniziale in quale giorno sarebbe entrato in vigore il cessate il fuoco, anche se un funzionario statunitense, parlando in anonimato, ha confermato che sarebbe iniziato giovedì.

"Entrambe le parti vogliono vedere la PACE, e credo che accadrà, in fretta!" dichiarò a Truth Social.

Trump aggiunge di aver incaricato il vicepresidente JD Vance, il Segretario di Stato Marco Rubio e il Presidente dei Capi di Stato Maggiore Congiunti, Dan Caine, di collaborare con entrambi i governi per raggiungere un accordo duraturo. In un post di approfondimento, ha detto che avrebbe invitato Netanyahu e Aoun alla Casa Bianca per "colloqui significativi."

L'annuncio arriva mentre la regione più ampia rimane in tensione. Attacchi erano ancora segnalati in Libano fino a giovedì, con fumo visibile sopra Nabatieh nel sud. Se la pausa di 10 giorni rimarrà (e quale framework potrebbe seguire) resta da vedere, quindi restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.