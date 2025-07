Trump annuncia la fornitura di armi all'Ucraina mediata dalla NATO Gli Stati Uniti cambiano strategia inviando armi all'Ucraina attraverso i canali della NATO.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato giovedì che le armi degli Stati Uniti raggiungeranno l'Ucraina attraverso la NATO in un nuovo approccio volto a condividere la responsabilità finanziaria con gli alleati. Ecco cosa ha detto. "Stiamo inviando armi alla NATO, e la NATO sta pagando per quelle armi, al 100%. Quindi quello che stiamo facendo è che le armi che stanno uscendo andranno alla NATO, e poi la NATO darà quelle armi (all'Ucraina), e la NATO sta pagando per quelle armi". Parlando in vista di un discorso programmato sulla Russia, Trump ha rivelato che l'alleanza coprirà l'intero costo delle spedizioni. Questo segna il primo aiuto militare diretto all'Ucraina autorizzato sotto la sua amministrazione, segnalando un cambiamento di tono dopo le precedenti critiche alla spesa ucraina. PARIGI, FRANCIA - 7 dicembre 2024: Il presidente eletto degli Stati Uniti d'America Donald Trump all'Eliseo per un'intervista con Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky // Shutterstock