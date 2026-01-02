Trump avverte che gli Stati Uniti interverranno se l'Iran uccide i manifestanti: "Siamo armati e pronti a partire"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un netto avvertimento all'Iran, dichiarando che Washington è "pronta e pronta" a intervenire se le autorità iraniane danneggiano i manifestanti pacifici. L'allerta arriva in mezzo a una settimana di manifestazioni diffuse in tutto l'Iran, alimentate dal peggioramento delle condizioni economiche e da un brusco calo del valore del rial.

In un post su Truth Social, Trump ha scritto: "Se l'Iran spara e uccide violentemente manifestanti pacifici, come è loro consuetudine, gli Stati Uniti d'America verranno in loro soccorso." Non ha fornito ulteriori dettagli sulle azioni che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere in corso.

Le autorità iraniane risposero rapidamente. Ali Larijani, consigliere senior della Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei, ha avvertito che qualsiasi interferenza degli Stati Uniti avrebbe destabilizzato la regione e danneggiato gli interessi americani. "Trump dovrebbe sapere che l'interferenza degli Stati Uniti in questa questione interna significherebbe destabilizzare l'intera regione e distruggere gli interessi dell'America", ha detto Larijani.

I disordini iniziarono a Teheran tra i commercianti indignati per il calo della valuta, diffondendosi rapidamente agli studenti e in altre città, con cori contro la leadership clericale iraniana. Molti manifestanti chiedono la fine del governo di Khamenei, mentre alcuni sostengono un ritorno alla monarchia. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che ascolterà le "richieste legittime" dei cittadini, ma il Procuratore Generale del paese ha avvertito che qualsiasi tentativo di creare instabilità sarebbe stato affrontato con una "risposta decisiva."