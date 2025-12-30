Trump avverte che Hamas dovrà affrontare "un inferno da pagare" se si rifiuterà di disarmarsi dopo i colloqui di Netanyahu

HQ

Donald Trump ha avvertito che Hamas avrebbe rischiato "un inferno da pagare" se non dovesse disarmarsi, dopo un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu presso la residenza di Trump a Mar-a-Lago in Florida. Il presidente statunitense ha affermato che il disarmo è una condizione chiara del quadro di cessate il fuoco a Gaza e attribuisce la responsabilità di un'ulteriore escalation direttamente al gruppo militante.

Non mi preoccupa nulla di ciò che Israele sta facendo

Trump ha liquidato le preoccupazioni sulla posizione militare di Israele, affermando di "non essere preoccupato di nulla di ciò che Israele sta facendo" e insistendo che Israele abbia pienamente rispettato il piano esistente. Ha descritto qualsiasi discussione sul ritiro delle truppe israeliane come "un argomento separato" che sarebbe stato affrontato in seguito.

Netanyahu ha sfruttato la visita per annunciare che Trump avrebbe ricevuto il Premio Israele, il più alto riconoscimento civile del paese, segnando la prima volta che viene assegnato a un non israeliano. Il gesto ha sottolineato lo stretto allineamento politico tra i due leader mentre cresce la pressione per avvicinarsi alla seconda fase di un fragile accordo di pace su Gaza.

Ci sarà un inferno da pagare per loro e non vogliamo questo

Trump ha detto ai giornalisti: "Se non disarmano come hanno concordato (hanno accettato) allora ci sarà un inferno da pagare per loro e non lo vogliamo, non lo cerchiamo. Ma devono disarmarsi in un periodo di tempo piuttosto breve."

Hamas, che ha rifiutato il completo disarmo, ha ribadito che non consegnerà le sue armi finché le forze israeliane rimarranno a Gaza. La sua ala armata ha dichiarato che i palestinesi hanno il diritto di difendersi "finché l'occupazione continua", nonostante gli avvertimenti statunitensi sulle gravi conseguenze.