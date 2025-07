Trump avverte di ulteriori dazi del 10% sui BRICS mentre i leader si riuniscono in Brasile

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente Donald Trump ha minacciato di imporre tariffe più elevate alle nazioni che sostengono il blocco BRICS, definendo le loro posizioni "anti-americane" in un post su Truth Social, dopo aver dato il via a un importante vertice in Brasile domenica.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth Social: "A qualsiasi paese che si allinei con le politiche anti-americane dei BRICS, verrà addebitata una tariffa aggiuntiva del 10%. Non ci saranno eccezioni a questa politica. Grazie per l'attenzione che mi avete dedicato a questa questione!"

La dichiarazione coincide con l'apertura del vertice dei BRICS, in cui i leader hanno sottolineato la riforma delle istituzioni globali e la resistenza all'unilateralismo. Lula da Silva ha paragonato i BRICS al Movimento dei Paesi Non Allineati della Guerra Fredda, mentre i membri hanno condannato il crescente protezionismo.