Trump blocca l'attacco israeliano contro l'Iran, spingendo invece per i negoziati Lo ha riferito mercoledì il New York Times.

In una svolta inaspettata degli eventi, il presidente Trump avrebbe fermato l'attacco militare pianificato da Israele contro i siti nucleari iraniani, sollecitando invece negoziati diplomatici con Teheran. Citando fonti, il New York Times ha riferito mercoledì che l'attacco aveva lo scopo di ritardare le ambizioni nucleari dell'Iran di almeno un anno, ma dopo molte discussioni interne, Trump ha deciso che i colloqui, non le bombe, dovrebbero essere il passo successivo. Sabato scorso, gli Stati Uniti e l'Iran hanno tenuto il loro primo round di colloqui da anni, con entrambe le parti che hanno definito l'incontro positivo e costruttivo. Un secondo ciclo di discussioni è già in cantiere, con Roma che viene considerata come prossima sede.