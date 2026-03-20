Trump chiede 200 miliardi di dollari al Congresso per finanziare la guerra in Iran

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Donald Trump chiede al Congresso ulteriori 200 miliardi di dollari per finanziare la guerra in corso con l'Iran, una cifra pari a circa un quinto del bilancio annuale del Pentagono.

La proposta ha già incontrato resistenza da parte dei democratici, incluso Richard Blumenthal, che ha detto che non esiste "alcuna via" per approvare una spesa su tale scala.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha difeso la richiesta, sostenendo che è necessario un aumento dei fondi per sostenere le operazioni attuali e prepararsi a una potenziale escalation.

Trump ha indicato che i finanziamenti potrebbero andare oltre il conflitto attuale, suggerendo obiettivi militari più ampi. Allo stesso tempo, la sua amministrazione ha inviato segnali contrastanti sulla possibilità di schierare truppe di terra, con il presidente che si rifiuta di escludere completamente questa opzione.

La guerra ha già fatto salire i prezzi globali dell'energia e interrotto il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz, alimentando timori di conseguenze economiche più ampie.