Trump deluso dalla telefonata con Putin: "Nessun progresso"

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Venerdì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso frustrazione dopo aver parlato con il presidente russo Vladimir Putin, suggerendo che la Russia non è disposta a frenare la sua offensiva in Ucraina.

"Sono molto deluso dalla conversazione che ho avuto oggi con il presidente Putin, perché non credo che sia lì, e sono molto deluso. Sto solo dicendo che non credo che stia cercando di smettere, ed è un peccato. Non ho fatto alcun progresso con lui".

La conversazione, avvenuta poche ore prima che gli attacchi russi colpissero Kiev e l'est, ha fatto poco per chiarire la posizione di Mosca. Con i crescenti dubbi sul sostegno militare di Washington, Trump dovrebbe parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky venerdì.