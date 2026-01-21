Trump dice a Davos: Nessuna forza nel tentativo di conquistare la Groenlandia

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha cercato mercoledì di calmare le crescenti tensioni con l'Europa affermando che gli Stati Uniti non avrebbero usato la forza militare per prendere il controllo della Groenlandia, pur rafforzando la sua convinzione che solo Washington possa garantire il territorio strategico artico.

"La gente pensava che avrei usato la forza, ma non devo farlo", ha detto Trump al World Economic Forum di Davos. "Non voglio usare la forza. Non userò la forza." Tuttavia, insistette che nessun altro paese o gruppo di paesi era in grado di proteggere la Groenlandia, che fa parte del regno danese e ospita circa 57.000 persone.

Le dichiarazioni di Trump sono arrivate in un contesto di crescente preoccupazione tra gli alleati della NATO che la sua spinta a acquisire la Groenlandia potesse mettere a dura prova l'alleanza. In un discorso combattivo di un'ora (che potete guardare sopra), il presidente degli Stati Uniti ha criticato i governi europei su questioni che vanno dalla politica energetica all'immigrazione, definendo la Danimarca "ingrata" e liquidando la questione della Groenlandia come una "piccola chiesta" che coinvolge un "pezzo di ghiaccio".

Ha detto di cercare "negoziati immediati" con la Danimarca sul futuro della Groenlandia, sostenendo che il controllo degli Stati Uniti migliorerebbe la sicurezza globale nell'Artico. In diversi momenti, Trump si è erroneamente riferito alla Groenlandia come Islanda, suscitando una silenziosa confusione tra il pubblico.

Il discorso ha oscurato gran parte dell'agenda di Davos, con centinaia di delegati radunati per assistere, anche se molti si sono allontanati prima che Trump finisse di parlare. I leader europei hanno avvertito che il suo approccio rischia di approfondire le divisioni attraverso l'Atlantico, mentre Danimarca e Groenlandia segnalano apertura a una presenza statunitense estesa, salvo una presa di controllo...