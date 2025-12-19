Trump dice che una guerra con il Venezuela è possibile: "Non la escludo"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma di non escludere la possibilità di una guerra con il Venezuela, che sta aumentando la retorica in un contesto di crescenti tensioni tra Washington e Caracas. In un'intervista telefonica pubblicata venerdì con NBC News, Trump ha detto: "Non escludo questa possibilità, no," quando gli è stato chiesto della prospettiva di un conflitto.

Trump ha accusato il governo del presidente venezuelano Nicolás Maduro di aver usato quello che ha definito petrolio "rubato" per finanziare attività criminali, tra cui il traffico di droga e di esseri umani, affermazioni che Caracas ha fermamente negato. I commenti arrivano mentre Trump ha promesso di sequestrare ulteriori petroliere vicino al Venezuela, con le risorse navali statunitensi che aumenteranno la loro presenza nella regione.

Le dichiarazioni facevano parte di una serie più ampia di sviluppi da un giorno all'altro, inclusa l'affermazione di Trump che non ha bisogno dell'approvazione del Congresso per potenziali attacchi terrestri in Venezuela, oltre a annunci di politica interna ed estera non correlati da parte della sua amministrazione.