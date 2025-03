Trump difende il consigliere per la sicurezza nazionale in mezzo alle polemiche sulla fuga di notizie di Signal Il presidente minimizza il significato della fuga di notizie top-secret sulla chat, definendola un problema tecnico.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Il presidente Donald Trump ha preso le difese del suo consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz, dopo che un gruppo di messaggistica Signal contenente dettagli altamente classificati su un attacco militare è stato erroneamente condiviso con un giornalista. La fuga di notizie, che includeva informazioni sensibili riguardanti l'attacco pianificato contro obiettivi Houthi nello Yemen, è stata considerata un semplice problema tecnico dal presidente, che ha fermamente sostenuto che non ha avuto alcun impatto sull'operazione militare o sul suo successo. Nonostante alcuni funzionari abbiano chiesto le dimissioni di Waltz per la sua presunta negligenza, Trump lo ha elogiato, sottolineando che l'errore è stato isolato. Sussurri interni suggeriscono che la posizione di Waltz rimane sotto esame, con alcuni addetti ai lavori che prevedono la sua partenza. Mike Waltz e Donald Trump // Shutterstock