Trump e Albanese siglano un accordo sulle terre rare

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Trump e Albanese hanno firmato un accordo per rafforzare le catene di approvvigionamento di terre rare e minerali critici, una mossa vista come un contrasto alla crescente influenza di Pechino. Entrambe le nazioni prevedono importanti investimenti in progetti di estrazione e lavorazione, riducendo al contempo le barriere normative per aumentare la produzione. I leader hanno anche segnalato il continuo sostegno al programma sottomarino AUKUS, impegnandosi in sforzi congiunti di sviluppo e manutenzione. Questo accordo, come visto da molti, potrebbe rimodellare la sicurezza e il panorama industriale dell'Indo-Pacifico. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!