Trump e Musk si riuniscono al memoriale di Kirk

HQ

Con sorpresa di molti, Donald Trump ed Elon Musk sono apparsi insieme a un servizio commemorativo per Charlie Kirk domenica, segnando la loro prima interazione pubblica dopo le ricadute all'inizio di quest'anno. Un tempo stretti alleati, i due si erano scontrati sulle politiche fiscali e sugli incentivi di Tesla, scambiandosi critiche pubbliche che suggerivano la fine della loro partnership. Al memoriale, Musk si è unito a Trump prima che il presidente si rivolgesse alla folla, e i due sono stati visti stringersi la mano e parlare in privato. Musk ha poi condiviso una foto sui social media con le parole "Per Charlie", segnalando un gesto di riconciliazione. Gli osservatori hanno notato l'incontro come una rara dimostrazione pubblica di unità in mezzo alle continue tensioni politiche e commerciali. Anche la vedova di Kirk ha consegnato un messaggio di perdono, sottolineando l'atmosfera cupa ma conciliante. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!