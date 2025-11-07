Trump e Orban si incontrano a Washington per discutere di petrolio e commercio russo

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà venerdì il primo ministro ungherese Viktor Orban a Washington, con colloqui che dovrebbero concentrarsi sulla dipendenza dell'Ungheria dal petrolio russo e sulla potenziale cooperazione economica tra i due alleati.

È il primo incontro bilaterale tra i due leader da quando Trump è tornato alla Casa Bianca a gennaio. Sebbene entrambi condividano una posizione dura sull'immigrazione, le loro opinioni divergono nettamente sulla politica energetica. Trump ha esortato i paesi europei a smettere di acquistare petrolio russo per soffocare i finanziamenti bellici di Mosca, mentre Orban continua a fare affidamento su di esso, una posizione che ha attirato critiche dall'UE e dalla NATO.

L'Ungheria cerca esenzioni, Trump guarda a nuovi accordi

Orban ha detto che spera di negoziare esenzioni dalle sanzioni degli Stati Uniti sulle compagnie energetiche russe e discutere un possibile percorso diplomatico tra Stati Uniti e Russia. Parlando prima dell'incontro, il leader ungherese ha detto di aspettarsi "negoziati amichevoli e facili" con Trump.

La Casa Bianca ha lasciato intendere che dai colloqui potrebbero emergere nuovi accordi commerciali, descrivendoli come un'opportunità per rafforzare i legami "tra vari settori". Nonostante le tensioni su Russia e Cina, le relazioni tra Washington e Budapest si sono riscaldate sotto Trump, segnate dal recente ripristino dello status di esenzione dal visto dell'Ungheria.