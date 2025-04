Trump è pronto a siglare un accordo da 100 miliardi di dollari sulle armi con l'Arabia Saudita Secondo le fonti.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Arabia Saudita . Donald Trump sta preparando un colossale pacchetto di armi per l'Arabia Saudita del valore di oltre 100 miliardi di dollari, con l'obiettivo di annunciarlo durante una visita di Stato a maggio, secondo le fonti. L'accordo, che coinvolge le principali aziende della difesa degli Stati Uniti come Lockheed Martin, RTX e Boeing, riflette una svolta rispetto ai precedenti sforzi di Joe Biden, la cui amministrazione ha cercato, senza successo, di garantire un patto di sicurezza più ampio con Riyadh. Mentre le fonti suggeriscono che potrebbero emergere colloqui sui caccia F-35, la vera attenzione sembra essere su droni, radar e aerei da trasporto, con i dirigenti di diversi appaltatori della difesa che si dice si uniranno all'entourage presidenziale. Donald Trump // Shutterstock