Trump e Putin parlano di guerra e pace durante una telefonata

HQ

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato telefonicamente lunedì con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e ha presentato proposte volte a raggiungere una rapida soluzione politica e diplomatica al conflitto che coinvolge l'Iran, ha detto ai giornalisti l'assistente alla politica estera del Cremlino Yuri Ushakov. La conversazione è stata descritta come "molto sostanziosa" e si prevede che abbia un'importanza pratica per una maggiore cooperazione tra Mosca e Washington.

Le idee di Putin per una rapida fine della guerra attorno all'Iran si basavano sui contatti che ha avuto con i leader degli stati del Golfo, il presidente iraniano e altre figure internazionali, ha detto Ushakov. Trump ha fornito la sua valutazione degli sviluppi nell'operazione in corso tra Stati Uniti e Israele, e i due leader hanno anche discusso questioni globali più ampie, inclusa la situazione in Venezuela in relazione ai mercati petroliferi.

La chiamata ha anche toccato la guerra in Ucraina, con Putin che suggerisce che i recenti guadagni russi dovrebbero incoraggiare i negoziatori di Kiev verso un accordo. Trump ha ribadito il suo interesse a vedere un rapido cessate il fuoco e una risoluzione a lungo termine del conflitto in Ucraina, secondo l'assistente del Cremlino.